الوداد يهزم صن داونز بصعوبة ويصعد إلى الدور الثاني

تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي رسمياً إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة والتي شهدت فوز حوريا على توغو بور التوغولي.

ويدين فريق الوداد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنس الأصباحي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56. ورفع الوداد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد صن داونز عند خمس نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق حوريا الغيني فوزا صعبا من ضيفه توجو بور التوغولي 2 - 1.

وسجل هدفي حوريا أوكانسي مانديلا وبلواجي ساكين في الدقيقتين 11 و59، فيما سجل هدف توجو بور أبلامفي دجادجا في الدقيقة 52. ورفع حوريا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد توغو بور عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.