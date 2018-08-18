فيفا يغرم الاتحاد الجزائري لمخالفة اللوائح

كشف الاتحاد الجزائري أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فرضت عليه غرامة مالية قيمتها 6 آلاف فرنك سويسري، بسبب مخالفته لوائح المباريات الدولية.

وأوضح الاتحاد الجزائري بموقعه الرسمي يوم الجمعة،أن لجنة الانضباط بـ"فيفا" اجتمعت في التاسع من أغسطس الجاري ودرست ادعاءات عدم الالتزام بلوائح المباريات الدولية.

وتتعلق الادعاءات بالمباراتين الوديتين اللتين فاز فيهما منتخب الجزائر على ضيفه منتخب موريتانيا 3 - 1 و6 - صفر يومي السابع والعاشر من يناير 2017 ، على الترتيب، وتكمن المخالفة في عدم قيام الاتحاد بتسجيلهما لدى "فيفا".

وأوضح الاتحاد أن لجنة الانضباط أقرت بوجود انتهاك وعدم احترام للبنود التي تحكم سير المباريات الودية، وأنها فرضت غرامة بحق الاتحاد الجزائري بقيمة خمسة آلاف فرنك سويسري، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة ألف فرنك سويسري تمثل مصروفات معالجة ملف القضية.

وأشار إلى أن القرار نهائي ولا يقبل الطعن، كما أوضح أن لجنة الانضباط كان بوسعها توقيع عقوبات أكثر قسوة على الاتحاد الجزائري، وأكد أن هذا الملف ورثه عن الاتحاد السابق، وأنه سيسعى لتسوية كل الملفات العالقة.