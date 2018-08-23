صلاح يتقدم قائمة مصر لمواجهة النيجر

استدعي المكسيكي خافيير أغيري مدرب منتخب مصر 13 لاعبا للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 على رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي.



وتقام مباراة مصر والنيجر على استاد الجيش ببرج العرب يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية بالمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.



وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته على فيسبوك اليوم الخميس ان اللاعبين المنضمين هم الحارس محمد عواد من الوحدة السعودي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون ومحمد صلاح ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان أرسنال ووسام مرسي لاعب ويغان أثليتيك ورمضان صبحي من هدرسفيلد تاون وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وعمرو طارق من أورلاندو سيتي وعلي غزال من فانكوفر ومحمود حسن "تريزيغيه" لاعب قاسم باشا وعمرو وردة من باوك وأحمد حسن "كوكا" من أولمبياكوس وحسين الشحات مهاجم العين.



واستبعد أغيري ثلاثة لاعبين من الذين شاركوا في كأس العالم الاخيرة في روسيا وهم عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة ومحمد عبد الشافي زميله في الفريق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع لعب أبولون سميرنيس اليوناني.



وجاء استبعاد الثلاثي من قائمة المنتخب بسبب ابتعادهم عن المشاركة مع أنديتهم في الفترة الأخيرة حيث لم يشارك السعيد مع فريقه السعودي منذ الانضمام إليه عقب كأس العالم الأخيرة كما لم يشارك شيكابالا أيضا في أي تدريب حتى الآن مع فريقه اليوناني.



وخسر منتخب مصر الجولة الأولى في التصفيات أمام تونس التي تتصدر المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط فيما تملك النيجر وسوازيلاند نقطة واحدة لكل منهما.