زوران: العين لن يتأثر بغياب عموري

أكد زوران ماميتش مدرب العين بطل دوري المحترفين الإماراتي أن فريقه أثبت سابقا عدم تأثره بغياب لاعبه السابق عمر عبد الرحمن "عموري" المنتقل إلى الهلال السعودي وأن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة في السوبر المحلي يوم السبت في القاهرة.

وتستضيف القاهرة يوم السبت مباراة السوبر الإماراتي التي تجمع بين فريقي العين بطل الدوري ووصيفه الوحدة المتوج بلقب كأس المحترفين.

وانضم عموري صانع لعب العين ومنتخب الإمارات إلى الهلال في وقت سابق من الشهر الحالي وساعده في التتويج بلقب السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد في لندن يوم السبت الماضي.

وأضاف المدرب الكرواتي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة قبل مواجهة الوحدة: اعتدنا الموسم الماضي على اللعب بدون عموري الذي غاب عن عدة مباريات، بسبب الإصابة في وسط الموسم، عموري بات لاعبا في الهلال ويجب أن نركز على ما لدينا من لاعبين، بطبيعة الحال وجوده له تأثير كبير على الفريق لكن يجب نسيان الأمر والتركيز على الفريق ككل.

وواصل ماميتش: فترة الإعداد لم تكن مرضية بالنسبة لي وسأعالج أخطاء اللاعبين الفترة القادمة خاصة المهاجمين بسبب ضياع الفرص السهلة، لا يمكن عمليا اللعب في ديسمبر بسبب غياب اللاعبين الدوليين استعدادا لكأس آسيا، لكن يجب علينا الانصياع لذلك والتأقلم معه.

وقال المصري حسين الشحات لاعب العين: سنركز على كافة المباريات وليس مباراة السوبر فقط، لا توجد مباراة سهلة والوحدة كان ينافسنا على لقب الدوري، والسوبر بطولة منفردة لكن هدفنا تحقيق الثلاثية بعد الدوري وكأس رئيس الدولة.

وتوج العين بطل الدوري المحلي بلقبه السابع في كأس رئيس الإمارات الموسم الماضي.

وقال الروماني لورينتو ريجيكامب مدرب الوحدة خلال المؤتمر الصحافي: الوحدة والعين أقوى فريقين في الإمارات ما يجعل المباراة في غاية القوة، الفريق صاحب الأخطاء الأقل والأكثر تركيزا سيفوز باللقب الأول في الموسم، رحيل عموري خسارة كبيرة للعين ما يجعل مواجهته أكثر راحة، سنحاول الفوز باللقب، المباراة مفتوحة أمام الفريقين.