الوحدة يهزم العين ويتوج بطلاً لكأس سوبر الخليج العربي

احتفظ الوحدة بلقب كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه على العين 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3 في استاد الدفاع الجوي في مصر يوم السبت.

وأنهى الوحدة الشوط الأول بالتفوق 3-صفر حيث افتتح القائد إسماعيل مطر التسجيل بعد أربع دقائق من البداية عندما أخطأ محمد أحمد مدافع العين واستخلص منه الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي الكرة ومررها إلى مطر الذي وضعها في مرمى خالد عيسى.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى نجح المغربي مراد باتنة في تعزيز النتيجة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة وسقطت داخل المرمى. وتصدى راشد علي حارس الوحدة لركلة جزاء تسبب فيها المصري حسين الشحات ونفذها السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة 37.

ورد تيغالي بعدها بثلاث دقائق عندما سجل الهدف الثالث بضربة رأس رائعة إثر تمريرة من مطر إلى باتنة الذي أرسل عرضية متقنة في طريق الهداف الأرجنتيني الخطير. وتبدلت الأحوال في الشوط الثاني حيث عوض بيرج ركلة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول عندما قلص الفارق في الدقيقة 62 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 73 أضاف إبراهيما دياكيه الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء إثر سقوط البرازيلي كايو بعد خطأ من حمدان الكمالي. واستغل كايو تشتيت خاطئ للكرة من مدافعي الوحدة ليدرك التعادل بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77 سكنت شباك راشد علي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة. وأهدر الشحات وكايو ركلتين للعين بينما أضاع تيغالي من الوحدة.