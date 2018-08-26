بيراميدز يواصل انتصاراته ويتجاوز الداخلية بثلاثية

حافظ بيراميدز على تواجده في صراع المقدمة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعد فوزه الثمين 3 - 1 على ضيفه الداخلية اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت تعادل سموحة مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى عشر نقاط، ليحتل المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق الأهداف خلف الأهلي بطل المسابقة في المواسم الثلاثة الأخيرة، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد الداخلية، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وتقدم بيراميدز بهدف جاء عبر نجمه البرازيلي ماركوس كينو في الدقيقة 29، وتعادل إسلام جابر للداخلية في الدقيقة 51. وشدد بيراميدز من هجماته خاصة في الدقائق الأخيرة، ليحرز مدافعه علي جبر الهدف الثاني في الدقيقة 86، فيما تكفل محمد مجدي قفشة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

من ناحية أخرى، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء سموحة وضيفه طلائع الجيش في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة. وارتفع رصيد سموحة إلى ثماني نقاط في المركز الثالث مؤقتا، فيما حصد الطلائع النقطة الثانية في البطولة هذا الموسم، ليصبح في المركز السادس عشر.

وأخفق كلا الفريقين في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهما طوال التسعين دقيقة ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.