الاتحاد المصري ينفي قصة صلاح ويقول: لا نريد بلبلة

نفى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الخطاب الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول تحويل محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي إلى لجنة الانضباط في الاتحاد.

ونقل الاتحاد المصري على موقعه الرسمي عن أبو ريدة قوله: يتم تداول خطاب مزور موقع باسم رئيس الاتحاد بخصوص اللاعب محمد صلاح. أكرر هذا الخطاب مزور وأكرر طلبي لكم بالأمس ألا يتم الحصول على أي تصريح أو مكاتبات إلا من خلال القنوات الشرعية لاتحاد الكرة لعدم الوقوع في مثل هذه الأمور، وأي شيء لا يصدر رسميا عن مجلس الإدارة أو السيد مدير الاتحاد أو إدارة الإعلام لا يعد صحيحا.

وواصل: واتحاد الكرة في كل الأحوال يحترم كل لاعبيه ويجتمع مجلس إدارته يوم الاثنين لمناقشة أي طلبات في حدود اللوائح والأعراف ويهمه عدم إثارة أي بلبلة حول المنتخب الوطني في توقيت يتطلع فيه للتصفيات الإفريقية بلقاء النيجر يوم 8 سبتمبر.



وأشار الخطاب المزور إلى تحويل صلاح إلى لجنة الانضباط، متهماً إياه بالإضرار بسمعة مؤسسة وطنية لتحقيق مكاسب مالية ونيل شهرة على حسابها.

ووجه محمد صلاح انتقادات شديدة إلى اتحاد الكرة عبر "تويتر" قال فيها: من الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟.. أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!