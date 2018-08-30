الوصل يكسب دبا وعجمان يحقق مفاجأة في الدوري الإماراتي

سجل الثنائي البرازيلي فنيسيوس ليما وفابيو دي ليما هدفين خلال فوز الوصل 3-صفر على دبا الفجيرة في الجولة الافتتاحية بدوري المحترفين الإماراتي يوم الخميس.

افتتح الوافد الجديد فنيسيوس ليما التسجيل بعد انفراد بالحارس في الدقيقة العاشرة، وبعد دقائق قليلة من نزوله بديلا ضاعف فابيو دي ليما التقدم بتسديدة منخفضة في الشوط الثاني ومنعته العارضة من تسجيل هدف آخر، واختتم سالم العزيزي الثلاثية بتسديدة رائعة قبل ثماني دقائق على النهاية.

وفي بقية مباريات اليوم الأول، سجل السنغالي مامي تيام أول هدف في الموسم الجديد ليقود عجمان للفوز 1-صفر على النصر في أول مشاركة للاعب منتخب فرنسا يوهان كاباي مع الفريق المهزوم.

وشارك كاباي، القادم من كريستال بالاس الانجليزي في أبرز صفقات الدوري الإماراتي هذا الصيف، أساسيا مع النصر ولم ينجح في مساعدة فريقه الجديد على تعديل النتيجة.

وحقق الشارقة فوزا كبيرا 4-صفر على الظفرة، وانطلق الشارقة بقوة في الشوط الأول بعد أن هز مينديز الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 16 وضاعف التقدم في الدقيقة 37 بمتابعة لتسديدة ارتدت من الحارس.

وأضاف البرازيلي ايجور كورنادو الهدف الثالث من انفراد بالحارس قبل انتهاء الشوط الأول، واختتم مواطنه ويلتون سواريز الرباعية بضربة رأس متقنة في بداية الشوط الثاني.