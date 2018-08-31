23 هدفا في 4 مباريات بالدوري الإماراتي

استهل العين حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإماراتي بالفوز على مضيفه فريق الإمارات 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، بالجولة الأولى من الدوري والتي شهدت أيضا تعادل الفجيرة مع ضيفه بني ياس 1-1 وفوز الجزيرة على شباب الأهلي دبي 5 - 4 والوحدة على اتحاد كلباء 6 - 2.

وتقدم العين بهدف سجله حسين الشحات بعد مرور دقيقتين فقط من بداية اللقاء ثم تعادل بيرني إبيني إساي للإمارات في الدقيقة 18 ثم سجل ماركوس بيرغ الهدف الثاني للعين في الدقيقة 21 قبل أن يضيع ركلة جزاء في الدقيقة 44، ثم اختتم كايو فيرنانديز أهداف العين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وحصد العين أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما يظل فريق الإمارات بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت الفجيرة بضيفه بني ياس، وتقدم الفجيرة بهدف سجله محمد بن يطو في الدقيقة 20 ثم تعادل بني ياس بهدف سجله بيدرو كوندي في الدقيقة 61. وحصد الفريقان أول نقطة لهما بالدوري هذا الموسم.

وفي المباراة الثالثة، انتزع الجزيرة فوزا دراميا من شباب الأهلي دبي 5 / 4، وسجل أهداف الجزيرة ايرنست أسانتي في الدقيقة 16 وعلي مبخوت "ثلاثية" في الدقائق 40 و43 و50 وخلفان مبارك الرازي في الدقيقة 87.

فيما سجل أهداف شباب الأهلي دبي كل خايمي ايوفي (هدفين) الأول بعد مرور ثوان من بداية المباراة والثاني في الدقيقة 22 وايميليانو فيشيو في الدقيقة 19ولوفانور دي سوسا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وحصد الجزيرة أول ثلاث نقاط له بالدوري وظل شباب الأهلي دبي بلا نقاط.

وفي المباراة الرابعة، فاز الوحدة على ضيفه اتحاد كلباء 6 / 2، وسجل أهداف الوحدة طارق الخديم في الدقيقة التاسعة وتشانغ وو ريم في الدقيقة 42 وحمدان الكمالي في الدقيقة 53 وحمد الحمادي، لاعب اتحاد كلباء، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71 ويحيى الغصاني في الدقيقة 85 وسيبستيان تيغالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل هدفي اتحاد كلباء يعقوب حسن محمد ومنصور محمد عباس في الدقيقتين 15 و56.

وحصد الوحدة أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ويظل اتحاد كلباء بلا نقاط.