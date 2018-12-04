الوحدة الإماراتي يجدد عقد إسماعيل مطر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد قائد الفريق الأول إسماعيل مطر ولاعب المنتخب الإماراتي لموسم آخر بعد تألقه مع الفريق مؤخرا.

وقال الوحدة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بناء على توجيهات الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، إدارة شركة الوحدة لكرة القدم تجدد عقد قائد الفريق اسماعيل مطر لموسم آخر تقديراً لدوره القيادي ومستواه الفني الذي اظهره خلال الموسم، متمنين له دوام التوفيق.

وينتهي عقد اللاعب الدولي الإماراتي في نهاية الموسم الجاري، لكن إدارة الوحدة قررت الإبقاء عليه لموسم آخر، وسيغيب إسماعيل مطر عن الفريق لفترة تتراويح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع بعد تعرضه لكسر في عظمة الفك يوم الاثنين في لقاء الوحدة أمام الشارقة بالدوري الإماراتي، ولم تتضح الصورة النهائية حول إمكانية لحاقه بمشاركة المنتخب في كأس آسيا التي تقام في الإمارات وتنطلق في يناير المقبل.