الإماراتي محمد الرميثي يترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي

أغلق الاتحاد الآسيوي يوم الخميس، الساعة الثانية عشرة ليلاً "بتوقيت العاصمة الماليزية كوالالمبور"، باب الترشح للانتخابات القارية للولاية الآسيوية القادمة 2019 - 2022، حيث تجرى الانتخابات في السادس من أبريل من العام المقبل.

وأعلن الإماراتي محمد خلفان الرميثي عضو المكتب التنفيذي الآسيوي رئيس هيئة الرياضة، تقديم أوراق ترشحه لمنصب الرئيس قبل ساعة على إغلاق الفترة المحددة.

وكان الشيخ سلمان آل خليفة فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي عام 2013 لمدة عامين، ثم حاز على تزكية الجمعية العمومية عام 2015 لولاية جديدة، ووفقا للموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي، سوف تجري الانتخابات للمقاعد التالية: رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تتضمن الانتخابات اختيار خمسة نواب لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، من بينهم عضوة نسائية من المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وخمس عضوات نسائيات في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، واحدة من بينهن ستكون عضوة في مجلس الاتحاد الدولي، وتشمل الانتخابات أيضاً اختيار تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

وتنص لوائح النظام الأساسي في الاتحاد الآسيوي على أن المرشحين لمنصب الرئيس يجب أن يتم ترشيحهم من 3 اتحادات وطنية أعضاء، ولا يشترط أن يكون من ضمنهم الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه المرشح، علماً أن اللوائح تنص أيضاً على أن رئيس الاتحاد القاري يكون تلقائياً نائباً لرئيس الاتحاد الدولي.

ويحتاج بقية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي الحصول على ترشيح الاتحادات الوطنية التي ينتمون إليها، بما في ذلك المرشحون لمجلس الاتحاد الدولي، ويمكن لكل اتحاد وطني تقديم مرشح واحد لكل منصب في المكتب التنفيذي، إذ لا يمكن لأي اتحاد وطني أن يتمثل بأكثر من عضو في المكتب التنفيذي، وفي حالة تقديم أكثر من مرشح لأحد المناصب من قبل أي اتحاد وطني فإن جميع الترشيحات سوف تعتبر لاغية.

وينبغي أن يخضع المرشحون لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لتدقيق النزاهة الذي تجريه لجنة المراجعة في "فيفا"، وفيما يتعلق ببقية المناصب فإن المرشحين يجب أن يخضعوا لتدقيق النزاهة من قبل اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي من أجل تأكيد أهليتهم بالترشيح.