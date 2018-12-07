وداع مبكر للعين والوحدة من كأس رئيس الإمارات

أطاح فريق الوصل بنظيره العين من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات، بعدما تغلب عليه 5 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في دور الستة عشر من البطولة.

وسجل أهداف الوصل فابيو دي ليما (هدفين) في الدقيقتين 21 و63، وعبد الله جاسم في الدقيقة 28، وكايو كانيدو (هدفين) في الدقيقتين 42 و82، فيما سجل أهداف العين كايو فيرنانديز وحسين الشحات وإبراهيم دياكيه في الدقائق 47 و59 و76 على الترتيب.

وبهذا الفوز ثأر فريق الوصل من خسارته 1 / 3 في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإماراتي التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، كما تأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

وتأهل أيضا إلى دور الثمانية فريق دبا الفجيرة، بعد الفوز على الوحدة 6 / صفر. ونجح دبا الفجيرة في افتتاح التسجيل، بخطأ من لاعب الوحدة حسين عباس، وذلك في الدقيقة الثامنة، وعزز جمعة مسعود، تقدم دبا الفجيرة بهدف ثان في الدقيقة 50. وأضاف إدريس فتوحي الهدف الثالث لدبا الفجيرة في الدقيقة 67، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 77 وفي الدقيقة 81 سجل دبا هدفه الرابع من ضربة جزاء سددها يحيى جبران، سجل جمعة مسعود الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وينتظر أن يعلن النادي خلال الساعات القادمة عن مدربه الجديد بعد إقالة الروماني ريجيكامب مؤخرا، حيث يتولى حاليا المدرب المواطن الحاي جمعةـ تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وهناك شبه اتفاق على أن يتولى الهولندي هينك تين كات المهمة، وهو مدرب له دراية بالكرة الإماراتية حيث كان مدربا منذ فترة بسيطة لفريق الجزيرة وحقق معهم إنجازات جيدة.