بشار عبدالله: يوسف الثنيان ظلم نفسه كثيراً

اعتبر بشار عبدالله نجم المنتخب الكويتي ونادي السالمية السابق، يوسف الثنيان قائد الهلال والمنتخب السعودي الأسبق بأفضل لاعب في آسيا، مشيراً إلى أن الأخير ظلم نفسه كثيراً.

وقال بشار عبدالله الذي شارك في 3 نسخ لكأس آسيا في الجزء الأول من حديثه لبرنامج "في المرمى":لا أحد يختلف على يوسف الثنيان وهو أفضل لاعب في آسيا. وواصل: لم يأخذ يوسف حقه، كما ظلم نفسه كثيراً.

وواصل اللاعب الذي سجل 75 هدفاً دولياً مع "الأزرق" حول تجربته مع الهلال أواخر التسعينات الميلادية: استفدت من الهلال كثيراً.. الحقيقة أنا من أستفاد من الهلال وليس العكس، واعتبرها تجربة لا تنسى.

واعترف النجم الكويتي أنه لا يفضل العمل في المجالين الفني أو الإداري معتبراً المجال الإعلامي الأفضل بالنسبة له.