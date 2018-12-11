مدرب المريخ السوداني يلوح بالاستقالة بسبب الظروف الصعبة

أكد يامن الزلفاني، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، أن الفريق تأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها والتي قد تحمله على الاستقالة.

وتأهل المريخ إلى دور الثمانية من البطولة العربية رغم خسارته أمام اتحاد الجزائر صفر/ 2 يوم الاثنين، في إياب الدور الـ16، مستفيدا من فوزه ذهابا 4 /1.

وقال الزلفاني، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: حققنا التأهل أمام فريق كبير عربيا وأفريقيا، واجهنا ظروفا صعبة في الفترة الأخيرة بسبب مشاكل إدارية خاصة بعد استقالة الرئيس منذ 5 أيام. كما افتقدنا في المباراة لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، وهو ما صعب من مهمتنا.

وكشف الزلفاني، انه سيرحل عن المريخ بنسبة كبيرة جدا، على خلفية المشاكل التي يعيشها. وأضاف: مواجهة منافس بحجم اتحاد الجزائر الذي يملك لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق، فرض علينا اللعب بتكتل دفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، كان بوسعنا تسجيل هدف أو هدفين.