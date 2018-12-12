الرجاء المغربي يكسب الإسماعيلي ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل فريق الرجاء الرياضي المغربي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الإسماعيلي 4 / 2 يوم الثلاثاء، بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مصر، انتهت بالتعادل السلبي أيضا، كما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي أيضا ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

وسجل للرجاء في ركلات الترجيح كل من بدر بانون وسفيان رحيمي وعبد الرحيم الشاكر وزكرياء حدراف، فيما سجل للإسماعيلي عمر طارق الوحش وباهر المحمدي، فيما أهدر حسني عبد ربه وطارق طه ركلتين.