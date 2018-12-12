العين يضرب موعداً مع الترجي التونسي في مونديال الأندية

توج العين الإماراتي بطاقة جهده الرائع وعودته القوية في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات بفوز ثمين 4 - 3 بركلات الترجيح على ويلنغتون النيوزيلندي يوم الأربعاء ليتأهل العين بجدارة إلى الدور الثاني للبطولة رغم انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 - 3.

ويلتقي العين في الدور الثاني للبطولة مع الترجي التونسي في مواجهة عربية مثيرة على بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وأنهى ويلنغتون الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها الأرجنتيني ماريو بارسيا وآرون كلافام وماريو إيليتش في الدقائق 11 و15 و44 مقابل هدف سجله الياباني تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني، أكمل العين العودة الرائعة في المباراة بهدفين سجلهما الفرنسي دومبيا والبديل السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقتين 49 و85 ليدفعا بالمباراة إلى الوقت الإضافي، ولم تختلف النتيجة في الوقت الإضافي حيث انتهى بالتعادل 3 - 3 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وشهدت الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الإضافي طرد اللاعب محمد عبد الرحمن نجم العين لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.