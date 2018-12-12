المغرب يعلن عدم ترشحه لاستضافة كأس إفريقيا

أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بدلا من الكاميرون التي سحب الاتحاد القاري حق التنظيم منها الشهر الماضي.

وقال الطالبي العلمي لوكالة "فرانس برس": لم يكن للمغرب نية تقديم ترشيحه لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019، ولن يقدم ترشيحه.

وكانت التقارير الصحافية ترجح أن يكون المغرب من أبرز المرشحين للاستضافة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة في 30 نوفمبر سحب تنظيم البطولة من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني. ومن المقرر أن تقام البطولة بين 15 يونيو و13 يوليو، كما رجحت التقارير أن تكون جنوب إفريقيا من المرشحين للاستضافة.

وبعد سحب الترشيح من الكاميرون، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد فتح باب الترشح مجددا لاستضافة البطولة، على أن يعلن اسم البلد المضيف الجديد في التاسع من يناير المقبل.

وأشار أحمد في حديث لـ"فرانس برس" يوم الاثنين إلى أن مهلة الترشح للاستضافة تنتهي في 14 ديسمبر، و"سيتم إنجاز الأمور في 25 ديسمبر للخروج بلائحة مصغرة من المرشحين مع التقييم والتنقيط الواضح. اللجنة التنفيذية ستجتمع في 9 يناير في دكار بالسنغال حيث سنعلن القرار.

وعن عدد ملفات الترشيح التي تسلمها الاتحاد القاري للعبة، أجاب أحمد: بحسب معلوماتي، وصلتنا رسالتان أو ثلاث رسائل للإعراب عن اهتمام. وردا على سؤال يومها عما إذا كان المغرب المرشح الأوفر حظا للاستضافة، قال: لا أعلم، لكن هناك جنوب إفريقيا التي أرسلت طلب اهتمام. ثمة دولتان أو ثلاث دول طلبت الحصول على دفتر الشروط.