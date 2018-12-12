بشار عبدالله: الهلال بلا منافس.. والاتحاد "لغز محير"

اعتبر بشار عبدالله مهاجم المنتخب الكويتي السابق أن الهلال لا ينافسه أي نادٍِ في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن وضع اتحاد جدة في المسابقة "لغز محير".

وقال بشار في الجزء الثاني من حواره مع "في المرمى": لا يوجد منافس للهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حالياً. وزاد: وضع اتحاد جدة لغز محير بالنسبة لي، أريده أن يعود من أجل إحياء المنافسة لأنه طرف الكلاسيكو الآخر مع الهلال، أما عن مباراته مع النصر فلا أعتبرها كلاسيكو.

وأتبع النجم الكويتي السابق: التأثير الذي خلفه إيقاف النشاط الرياضي في الكويت تجاوز كرة القدم، هناك جيل كامل فقد الانتماء بسبب الإيقاف.