بشار عبدالله: مواقف يوسف الثنيان الطريفة لا تُنسى

استرجع الدولي الكويتي السابق، بشار عبدالله، ذكرياته في الملاعب بقميص الهلال عندما زامل يوسف الثنيان قائد الفريق السابق، معتبراً جاسم الهويدي وفرج لهيب من المهاجمين الذين يتفاهم معهم بشكل عالِ.

وكشف بشار في الجزء الثالث من حواره بفقرة "آسيويون" عبر برنامج "في المرمى" عن مواقف جمعته بيوسف الثنيان قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، معتبراً إياه من اللاعبين الذين لا يُنسون.

وزاد: كنت أستمتع باللعب مع جاسم الهويدي وفرج لهيب، كنت أعرف أين سيتواجد كل لاعب قبل أن تحين لحظة تمرير الكرة.

وختم: لدي بعض التحفظ على عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لأنه سيقوض فرص اللاعب المحلي على صعيد المهاجمين وحراس المرمى، بالإضافة إلى أن اللاعب المحلي يشعر بالانتماء أكثر من اللاعب الأجنبي.