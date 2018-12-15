العين يطيح بالترجي ويضرب موعداً مع ريفر بليت

ضرب العين بطل الإمارات موعدا مع ريفر بليت الأرجنتيني في قبل نهائي كأس العالم للأندية بعد فوز ساحق 3-صفر على الترجي التونسي بطل إفريقيا في ملعب هزاع بن زايد يوم السبت.

وافتتح العين، صاحب الأرض والضيافة، التسجيل بعد دقيقتين من البداية عبر ضربة رأس من محمد أحمد قبل أن يعزز المصري حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 16 إثر هجمة مرتدة راوغ خلالها مدافعين اثنين من الترجي وسدد الكرة في شباك معز بن شريفية حارس الضيوف من مدى قريب، واختتم بندر الأحبابي ثلاثية العين بعد مرور ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز تابعها في شباك بن شريفية.

وسيلتقي العين مع ريفر بليت بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل بينما سيلعب الترجي مع غوادالاخارا المكسيكي على المركز الخامس في اليوم ذاته، وفي اليوم التالي سيتلقي ريال مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب مع

كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا في المباراة الثانية لقبل النهائي.