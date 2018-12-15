مشجع كفيف.. يروي قصة عشقه للزمالك المصري

يحرص محمد عبداللطيف على متابعة مباريات الزمالك المصري وتشجيعه في مختلف المسابقات، بالرغم من فقدانه حاسة البصر في صغره، إلا أنه لم يفقد بصيرة الحب نحو ناديه المفضل.

ويعرف الشاب الثلاثيني بأنه مشجع مهووس بالنادي الأبيض، وأصبح حديث الوسط الرياضي في مصر، عندما رصدته الكاميرات وهو يتابع إحدى المباريات في الملعب بصحبة ابنه الصغير الذي كان يصف له ما يدور على المستطيل الأخضر.

ويتابع محمد أخبار الزمالك بشكل يومي، كما يدير إحدى الصفحات الإلكترونية عن القلعة البيضاء، ويتفاعل بحماس مع رواد مواقع التواصل حول قضايا النادي العريق عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية المخصصة للمكفوفين، ويرتبط بعلاقات جيدة مع رموز ولاعبي الزمالك، ونال مؤخرا العضوية الشرفية للقلعة البيضاء.

ويصف محمد عبداللطيف الزمالك بـ "نور عينيه"، ويبقي حلمه الأكبر هو تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، يتنقل عاشق الزمالك بين محافظات مصر لمتابعة لقاءات فريقه مع ابنه الذي يعد بمثابة عيني والده، وذلك من دون كلل أو ملل وبشعور من الامتنان لتخصيص اتحاد الكرة مكانا لذوى الاحتيجات الخاصة لمشاهدة مباريات الأندية والمنتخب.