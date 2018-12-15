مصر وجنوب إفريقيا تتنافسان على استضافة البطولة القارية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم السبت أن مصر وجنوب إفريقيا، هما الدولتان الوحيدتان المرشحتان لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون بعد إقفال باب الترشيحات يوم الجمعة.

وكانت الدولتان أعلنتا رسميا ترشحهما يوم الخميس. وأغلق باب الترشيحات من دون أن تتم إضافة أي دولة أخرى للقائمة، وجنوب إفريقيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي استضافت كأس العالم "2010". كما استضافت بطولة أمم إفريقيا مرتين في عامي 1996 و2013، وهو العام الذي حلت فيه محل ليبيا التي كان يفترض أن تنظم البطولة ولكنها اعتذرت بسبب الاضطرابات الأمنية لديها.

وأكد الاتحاد المصري في بيان على موقعه الرسمي يوم الخميس، أنه تقدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية المقررة إقامتها في يونيو، وذلك بعد أن تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها.