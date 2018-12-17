إطلاق نسخة جديدة من كأس زايد وبطولة عربية للمنتخبات

وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، بإطلاق نسخة جديدة لكأس زايد للأندية الأبطال وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات.

وحظيت بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بمشاركة واسعة من مختلف البلدان العربية وحققت نجاحاً ملموساً منذ بداية الأدوار التأهيلية في مايو الماضي، وتأهلت 8 أندية، وهي الهلال والأهلي (السعودية) والنجم الساحلي (تونس) والاتحاد السكندري (مصر) والوصل (الإمارات) والمريخ (السودان) ومولودية الجزائر (الجزائري) والرجاء البيضاوي (المغرب) إلى ربع النهائي.

وكانت البطولة العربية الأخيرة التي جمعت المنتخبات قد أقيمت في السعودية صيف 2012، وفاز بها المنتخب المغربي وحصلت ليبيا على مركز الوصيف.