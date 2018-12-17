زوران: مباراة ريفر بليت فرصة لكتابة التاريخ

يرى الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي، أن مباراة الثلاثاء لفريقه ضد ريفربليت الأرجنتيني في المربع الذهبي لمونديال الأندية بالإمارات تعتبر بمثابة فرصة لكتابة تاريخ مهم للاعبي العين.

وقال زوران في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: لعبنا بشكل جيد في البطولة حتى الآن ونرغب في المزيد، نحن نحترم منافسنا فريق ريفر بليت، هو فريق كبير وعريق وأتوقع أن تكون المباراة أصعب من اللقاءين السابقين.

وأضاف: لم يسبق لنادي العين أن لعب أمام فريق كبير بحجم ريفير بليت الأرجنتيني، لذلك علينا أن نستمتع بكل لحظات هذه المباراة.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن صفوف فريقه ستشهد عودة لاعب الوسط محمد عبدالرحمن بعد غيابه عن لقاء الترجي التونسي بسبب الإيقاف، وقال: محمد عبدالرحمن سينضم للقائمة ولكن في المقابل سيغيب إبراهيما دياكيه بسبب شعوره بآلام في الظهر، وأما بالنسبة للثنائي ماركوس بيرغ ويحيى نادر فهما جاهزان للمشاركة.

وحول التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الفريق الأرجنتيني في ظل تألق مجموعة من اللاعبين، قال زوران ماميتش: ليس من السهل أن تختار 11 لاعباً من تشكيلة العين، الكل يريد أن يشارك في هذه المباراة التاريخية لتقديم أفضل ما لديه، أحياناً يصعب أن تختار من بين القائمة وهو بالتأكيد أمر ليس سهلاً.

وتابع: المدربون في مواقف مثل هذه يكونون في موقف لا يحسد عليه، لذلك سأختار 11 محارباً من أجل تأدية الواجب في المباراة، في المؤتمرات الصحافية دائماً ما يسألونني عن التشكيلة وردي هذه المرة هي أن النتيجة التي ستنتهي عليها المباراة ستظهر ما إذا كنت قد اخترت التشكيلة المناسبة أم لا.