الترجي يهزم غوادلاخارا ويخطف المركز الخامس

حصد الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالإمارات بعد فوزه على ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي 6 -5 بركلات الجزاء الترجيحية يوم الثلاثاء في مباراة تحديد المركز الخامس على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم غايل ساندوفال بهدف لغوادالاخارا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وأدرك يوسف البلايلي التعادل للترجي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة والتي ابتسمت في النهاية لصالح الترجي. وأنهى الترجي المباراة بتسعة لاعبين لطرد أنيس البدري في الدقيقة 78، وحسين الربيع في الوقت بدل الضائع.