العين يصنع التاريخ ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

فجر العين الإماراتي صاحب الضيافة مفاجأة كبيرة بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح على ريفر بليت

الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية يوم الثلاثاء.

وتعادل الفريقان 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي ثم تفوق العين عند الاحتكام لركلات الترجيح بعدما نفذ بطل الإمارات كل ركلاته بنجاح، بينما تصدى الحارس المتألق خالد عيسى لآخر ركلة من ريفر وسددها إنزو بيريز.



وينتظر العين، الذي هزم ولنغتون النيوزيلندي والترجي التونسي قبل لقاء يوم الثلاثاء، مواجهة ريال مدريد أو كاشيما الياباني على لقب البطولة.