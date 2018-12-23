الأهلي المصري يخسر في إثيوبيا ويتأهل إلى "المجموعات"

صعد الأهلي المصري لدور الستة عشر "مرحلة المجموعات" لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، رغم هزيمته صفر - 1 أمام مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 - صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ليظفر بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسجل ديدييه ليبري هدف جيما أبا جيفار الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليمنح الفريق الإثيوبي انتصاره الأول على الأهلي في تاريخ مواجهات الفريق الأحمر مع الأندية الإثيوبية بالمسابقات الإفريقية.

وظهر الأهلي بشكل متواضع خلال الشوط الأول، فيما حاول الاستفادة من المساحات الخالية في دفاع الفريق الإثيوبي الذي اندفع بعشوائية للهجوم في الشوط الثاني، ولكن محاولات الفريق المصري الهجومية باءت جميعها بالفشل بسبب رعونة لاعبيه.

وينتظر الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، الذي خسر اللقب الأفريقي في نهائي البطولة خلال النسختين الماضيتين، قرعة مرحلة المجموعات التي ستقام يوم الجمعة المقبل، فيما سينتقل جيما أبا جيفار للعب في دور الـ32 الإضافة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية الأفريقية".