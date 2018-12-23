الصفاقسي يرافق الزمالك إلى الدور الإضافي بالكونفيدرالية

المصدر: لوساكا - د ب أ

صعد الصفاقسي التونسي لدور الـ32 الإضافي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية الإفريقية" رغم خسارته صفر - 1 أمام مضيفه غرين بافالوز الزامبي في إياب دور الـ32 الأول للمسابقة القارية.

واستفاد الفريق التونسي من انتصاره ذهابا 4 - 1، ليقتنص ورقة الترشح للدور المقبل، بفوزه 4 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وسجل كريستوفر كاتونغو هدف الفريق الزامبي الوحيد في الدقيقة 83.

ويقام دور الـ32 الإضافي، المؤهل لمرحلة المجموعات في البطولة، بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 الأول للكونفيدرالية، والفرق الخاسرة من دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك المصري للدور ذاته، رغم خسارته صفر - 2 أمام مضيفه القطن التشادي. وسجل يوسف أمانغا وأدادا محمت هدفي الفريق التشادي في الدقيقتين 88، والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان الفريق المصري فاز ذهابا 7 - صفر، ليحجز مقعده في دور الـ32 الإضافي، بفوزه 7 - 2 في مجموع اللقائين.