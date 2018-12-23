تأجيل لقاء الإسماعيلي والمقاولون بعد "تهديد الانسحاب"

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد المقاولون العرب في الدوري لمدة يوم واحد ونقلها للإسماعيلية بعد أن هدد الإسماعيلي بعدم خوض اللقاء.



وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الخميس المقبل في القاهرة باستاد الجبل الأخضر ملعب المقاولون العرب، لكن الإسماعيلي طلب تأجيلها لأنه لن يعود من الكاميرون، حيث واجه كوتون سبور في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت، قبل يوم الأربعاء بسبب ظروف الطيران.



ورفض الاتحاد المصري تأجيل المباراة إلى يوم الجمعة بداعي عدم موافقة الأمن على إقامة مباراتين في اليوم ذاته بالقاهرة، مما دفع الإسماعيلي للتهديد بالانسحاب. ويخوض الزمالك مباراته ضد بتروجت باستاد بتروسبورت في شرق القاهرة يوم الجمعة.



وقال الاتحاد المصري في بيان: قررت لجنة المسابقات تبديل ملعب مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز بعد موافقة نادي المقاولون لتقام على استاد الإسماعيلية، وبذلك لم يعد هناك أي عائق لإقامتها يوم 28 ديسمبر بدلا من 27، بموجب هذا الاتفاق ستقام مباراة الفريقين في النصف الثاني من المسابقة على ملعب المقاولون العرب.



ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 13 نقطة لكنه لم يلعب سوى 13 مباراة. ويتأخر الإسماعيلي بثلاث نقاط عن إنبي الذي خاض 17 مباراة، وهو أول فريق خارج منطقة الهبوط.