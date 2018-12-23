حسين الشحات: لا أعلم شيئاً عن انتقالي إلى الأهلي المصري

أكد الدولي المصري، حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، أنه يطمح لخوض تجربة احترافية في القارة الأوروبية، بعد ظهوره بشكل جيد في كأس العالم للأندية، موضحا أنه لا يعلم أي شيء بخصوص انتقاله إلى الأهلي المصري في الفترة المقبلة.

وحقق العين المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارته من ريال مدريد الإسباني 4-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على أرضية استاد مدينة زايد الرياضية.

وقال الشحات لـ"العربية.نت" بعد اللقاء: طموحي خوض تجربة احترافية خارجية، لكنني أولا سأنظر إلى عرض نادي العين، وسأقف على ما يريده العين. وفيما يتعلق بإمكانية انتقاله إلى الأهلي المصري، أوضح: لا علم لي حتى الآن بخصوص انتقالي إلى النادي الأهلي.

وحول تلقيه عروضا من القارة الأوروبية، ذكر: لم أتلق أي عرض من أندية أوروبا، وأعتقد أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فتح المجال أمام اللاعبين العرب لخوض تجارب احترافية في أوروبا وتقديم مستويات مميزة، وأتمنى اللعب في أوروبا متى ما وجدت العرض المناسب.

وكان الكرواتي زوران، مدرب نادي العين، قال في تصريحات صحافية: الأهلي المصري لا يستطيع سداد قيمة الشحات حاليًا بعد ظهوره بهذا المستوى المتميز، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرا إلى أن الشحات أحد الأعمدة الأساسية في الفريق حاليًا.