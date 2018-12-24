الأهلي المصري يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري يوم الاثنين، إن الجهاز الفني نحى ملف البطولة الإفريقية جانبا بعد تخطيه عقبة فريق جيما الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والعودة من أديس أبابا صباح يوم الاثنين، وذلك من أجل التركيز على الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي أمام مضيفه جيما صفر - 1 يوم الأحد لكنه تأهل إلى دور المجموعات حيث كان قد فاز ذهابا 2 - صفر ، وبذلك حقق الفوز بنتيجة إجمالية 2 - 1 في مجموع المباراتين.

وقال يوسف في تصريحات صحافية يوم الاثنين: الأهلي يسير بشكل جيد في مباريات الدوري، ولا بد أن يستمر في السير على طريق الانتصارات، وحصد النقاط للوصول إلى هدفه باعتلاء قمة المسابقة، مؤكدا أنه سيشدد على هذا المعنى في أول جلسة تجمعه باللاعبين عند استئناف التدريبات يوم الثلاثاء، وعقب الراحة التي حصل عليها الفريق.

وأضاف يوسف أن الأهلي حقق هدفه الأهم أمام جيما بالتأهل إلى دور المجموعات، موجها الشكر إلى جميع اللاعبين بعد المجهود الذي قدموه في المباراة أمام جيما رغم صعوبة ظروف الطقس ونقص الأوكسجين.

وأشار يوسف إلى أن قائمة الأهلي الإفريقية تضم 23 لاعبا، منهم ثمانية لاعبين لم يشاركوا بسبب الإصابة وأنه سعيد بنهاية مباراة الإياب أمام جيما دون إصابات في صفوف الفريق، مشيرا إلى أن الفريق عاد من أديس أبابا بأقل الخسائر.

ومن جانبه، فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق الأول اعتبارا من يوم الاثنين. وشدد مدير الكرة على الحظر الإعلامي لجميع اللاعبين بعدما أغلق ملف البطولة الإفريقية مؤقتا، من أجل التركيز في المرحلة المهمة المقبلة والتي يستهلها الفريق بمواجهة الداخلية يوم السبت المقبل في الدوري.