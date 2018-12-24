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تحديد مواعيد مواجهات دور الـ8 لكأس زايد للأندية الأبطال

المصدر: العربية.نت
صورة من قرعة دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال
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أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الاثنين، مواعيد مباريات دور ربع النهائي من منافسات البطولة التي ستنطلق العام المقبل.

حيث يلعب ذهاب مباراة الوصل الإماراتي وأهلي جدة في 16 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في جدة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، وسيحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الهلال السعودي في الثامن من فبراير، قبل أن يلتقيا مرة أخرى في الإسكندرية بعدها بعشرة أيام.

ويواجه النجم الساحلي التونسي ضيفه الرجاء المغربي في السادس والعشرين من يناير المقبل، على أن يلتقيا إيابًا بسوسة في الثامن من فبراير، ومن المقرر أن يستقبل مولودية الجزائر ضيفه المريخ السوداني نهاية شهر يناير، على أن تقام مباراة العودة بأم درمان إيابا في السادس عشر من فبراير.

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#المريخ, #الهلال, #الأهلي, #كأس زايد, #المولودية

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