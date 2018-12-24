مواجهات متوازنة في نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم، التي سحبت يوم الاثنين، عن مواجهات متوازنة.

وطبقا للقرعة، يلتقي الشارقة مع فريق الإمارات، والفجيرة مع الوصل، ودبا الفجيرة مع الظفرة، وشباب الأهلي دبي مع النصر.

وشهد القرعة، مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، وخليفة الجرمن، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، وحسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وأكد الظاهري أنها المرة الثانية في تاريخ بطولة كأس رئيس الدولة التي يتم فيها سحب قرعة لكل دور من أدوارها بحضور ممثلي الأندية المتأهلة ووسائل الإعلام المختلفة، وقال: وذلك ضمن حرصنا على مبدأ الشفافية ولإضافة عنصر التشويق، مشيداً بتعاون الأندية مع اتحاد الكرة خلال استضافتها لمباريات دور الـستة عشر.

وأشار الأمين العام لاتحاد الكرة إلى أنه في الأيام الماضية تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع إدارات الاتحاد المعنية، تم خلالها الاطمئنان على كافة التحضيرات والتجهيزات اللازمة، لضمان خروج تنظيم مباريات دور الثمانية في أبهى صورة.