أصغر لاعبي الإمارات: محظوظ لارتداء قميص المنتخب

أعرب خليفة الحمادي اللاعب الصاعد بصفوف المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم عن سعادته باختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لخوض مباريات بطولة كأس آسيا التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير المقبلين.

وأكد الحمادي اعتزازه بتمثيل الإمارات في هذا المحفل القاري المهم، معتبراً الاختيار مسؤولية كبيرة تضعه أمام تحدٍ كبير لإثبات قدرته بتقديم الإضافة المطلوبة للأبيض، وقال: أعتبر نفسي محظوظا لنيل شرف ارتداء هذا القميص في هذه السن المبكرة، لأكون ضمن الكوكبة التي ستمثل المنتخب في هذه البطولة المهمة، أشعر بالفخر لوجودي في قائمة واحدة مع لاعبين كبار وأسماء لامعة في كرة القدم الإماراتية.

وأضاف في تصريحات لموقع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: سأكون حريصا على بذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائي ليظهر المنتخب بالصورة المطلوبة في هذه البطولة، الجميع عازمون على تشريف كرة القدم الإماراتية وتحقيق إنجاز جديد لدولتنا.

ويعتبر خليفة الحمادي المولود في السابع من نوفمبر 1998 واحدا من أصغر اللاعبين المختارين للقائمة النهائية للمنتخب، ورغم صغر سنه يملك اللاعب خبرة ميدانية جيدة من خلال مشاركاته المتواصلة مع ناديه الجزيرة، حيث برز بشكل لافت مع الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها السابقة التي وصل فيها الفريق إلى الدور قبل النهائي وواجه ريال مدريد الإسباني، كما واصل الحمادي تألقه مع الفريق في الموسم الحالي ليستحق شرف الانضمام إلى كتيبة الأبيض لكأس آسيا.