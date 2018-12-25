"المسابقات" المصرية تؤكد انتهاء الدوري بعد كأس أفريقيا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن الدوري الممتاز للموسم الحالي سينتهي في يوليو أو أغسطس 2019 على أقصى تقدير وهو موعد يأتي عقب نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام الصيف المقبل.

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على استضافة كأس الأمم 2019 بعد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب التأخير في الاستعدادات ولدواع أمنية. وستستضيف الكاميرون النسخة التالية في 2021.

وأضافت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن "تأخر انتهاء الدوري يأتي بسبب ضغط المباريات سواء في البطولات الأفريقية التي يشارك فيها الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا والزمالك في كأس الاتحاد الأفريقي".

وقال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري إنه من المستحيل إنهاء الدوري قبل بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو وإن الأقرب هو إنهاء المسابقة في شهر يوليو أو أغسطس.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد المصري "نلتمس العذر للجنة المسابقات برئاسة عامر حسين هذا الموسم بسبب كثرة البطولات التي تشارك فيها الأندية".

وسيتم في التاسع من يناير المقبل حسم الدولة المنظمة لكأس الأمم 2019، التي ستكون موسعة بمشاركة 24 فريقا وذلك لأول مرة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمقرر انعقاده في دكار بالسنغال وذلك بعد مراجعة العرضين والقيام بزيارات تفتيش.