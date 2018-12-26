المنتخب الأردني يعلن قائمته النهائية لكأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم التشكيلة الرسمية للمنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات الشهر المقبل، واستبعد الجهاز الفني خمسة لاعبين هم حارس المرمى محمد الشطناوي، محمود مرضي، رجائي عايد، أحمد الصغير وجيمي سياج، من التشكيلة الأولية التي كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي.

وأبقى الاتحاد على اللاعب إحسان حداد مع المنتخب في الأيام المتبقية من معسكره الحالي، لاستكمال برنامج تأهيله الذي وصل إلى مراحل متقدمة وتجهيزه تحسباً لأي مستجدات.

ويخوض "النشامى" مباراة ودية ثالثة أخيرة أمام الصين يوم الجمعة قبل الانتقال إلى الإمارات تحضيرا للبطولة المقامة بين الخامس من يناير والأول من فبراير.

ويشارك منتخب الأردن في نهائيات كأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب المنتخبات الأسترالي حامل اللقب والسوري والفلسطيني.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى عامر شفيع، معتز ياسين، أحمد عبد الستار، وفي الدفاع كلا من طارق خطاب، يزن العرب، محمد الباشا، أنس بني ياسين، براء مرعي، فراس شلباية، سالم العجالين، وفي الوسط: بهاء عبد الرحمن، عبيدة السمارنة، خليل بني عطية، أحمد سمير، سعيد مرجان، صالح راتب، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، يزن ثلجي، وفي الهجوم : ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعدي القرا.