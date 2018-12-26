تجربة ودية بين البحرين ولبنان قبل خوض كأس آسيا

المصدر: المنامة - أ ف ب

يلتقي المنتخب البحريني لكرة القدم مع ضيفه اللبناني يوم الخميس على استاد البحرين الوطني بالرفاع في مباراة ودية دولية ضمن تحضيراتهما لكأس آسيا 2019 في الإمارات مطلع الشهر المقبل.

وستكون هذه المباراة الثانية للمنتخب البحريني في سياق استعداده للمشاركة في البطولة، بعدما كان فاز على طاجيكستان يوم الخميس الماضي بخماسية نظيفة.

ويستعد المنتخب البحريني للبطولة من خلال معسكر داخلي مغلق بمشاركة 28 لاعبا استدعاهم المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، على أن يختار منهم اللاعبين الـ23 للتشكيلة النهائية.

وأوقعت القرعة منتخب البحرين في المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وتايلاند والهند، وسيخوض في الخامس من يناير المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستمر حتى الأول من فبراير. أما المنتخب اللبناني، فحل في المجموعة الخامسة مع السعودية وقطر وكوريا الشمالية.