المنتخب العماني يتعادل سلبياً مع الهند في تجربة ودية

تعادل منتخب سلطنة عمان بدون أهداف مع نظيره الهندي في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما يوم الخميس في مدينة بني ياس الإماراتية، ضمن استعداداتهما لكأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات الشهر المقبل.

وبدأ مدرب عمان الهولندي بين فيربيك المباراة بتشكيلة ضمت فايز الرشيدي في حراسة المرمى، ومحمد المسلمي وسعد سهيل وعلي البوسعيدي وخالد البريكي وحارب السعدي وأحمد كانو ورائد إبراهيم وجميل اليحمدي ومحسن جوهر وخالد الهاجري.

وقال فيربيك: كانت المباراة قوية، وقد لاحظنا مدى التحسن الذي طرأ على مستوى المنتخب المنافس والذي تطور كثيرا عن السابق. واعدا بأن تكون عمان جاهزة بشكل أكبر عندما تخوض مباراتها الأولى في النهائيات أمام أوزبكستان في التاسع من يناير. واعتبر أن غياب حارس المرمى المخضرم علي الحبسي "36 عاما" عن المنتخب في البطولة مؤثر.

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد أعلن يوم الاثنين عبر "تويتر"، استبعاد حارس مرمى الهلال السعودي عن القائمة المشاركة في كأس آسيا بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ اليسرى.

وتخوض عمان مباراة ودية ثانية يوم الأحد أمام أستراليا حاملة لقب البطولة الآسيوية عام 2015، في حين تلعب الهند مع سوريا. وتلعب عمان في النهائيات التي تقام بين الخامس من يناير والأول من فبراير، في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان وأوزبكستان وتركمانستان، والهند في الأولى مع الإمارات وتايلاند والبحرين.