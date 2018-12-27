لاعبو عمان السابقون يتحدثون عن حظوظ منتخبهم في كأس آسيا

تحدث لاعبو عمان السابقون، أحمد حديد وعماد الحوسني وإسماعيل العجمي وسعيد الشون، عن محطات من أفضل وأسوأ مسيراتهم الكروية قبل الاعتزال.

وتطرق أحمد حديد في حديثه إلى أن جماهير الاتحاد خلال فترته معهم، كانت دائما تؤازر الفريق، وقال: جماهير الاتحاد دائما حاضرة مهما كانت نتائج الفريق، وفترتي مع المدرب مانويل جوزيه كانت الأسوأ في مسيرتي.

وزاد زميله عماد الحوسني، أن جماهير الأهلي كانت دائما حاضرة حتى في أسوأ المستويات والأوقات، وقال: جمهور الأهلي كان حاضرا خلال أسوأ الفترات، وبشكل عام جماهير الأهلي والاتحاد هي الأفضل حضورا في السعودية. واسترجع العماني إسماعيل العجمي أيامه في الدوري الكويتي، وتحدث عن تحقيقه لقب الهداف في وقت سابق.