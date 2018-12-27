نقاش بين الحوسني وحديد عن أفضلية جماهير الاتحاد والأهلي

تناقش العماني أحمد حديد ومواطنه عماد الحوسني، حول أفضلية الجماهير في الدوري السعودي، كونهما لعبا لناديي الاتحاد والأهلي في وقت سابق، كما اتفقا على تفوق جماهير فرق الغربية في السعودية.

وفي فقرة "آسيويون" تحدث أحمد حديد عن دوره في منتخب عمان الحالي، بعد اعتزاله وقال: كلاعبين قدامى فرصتنا قليلة في المشاركة بتطوير المنتخب ولدينا مواهب شابة ومدرب صاحب خبرة. لينضم له زميله الحوسني، مؤكدا أن دور حديد مهم، وقال: أحمد ذهب كان مثل المدرب الثاني لنا في الملعب، وهناك تمريرتان لن أنساهما من أحمد حديد.

وبدأ اللاعبان النقاش حول الأفضلية بين جماهيرية الاتحاد والأهلي، قبل أن ينضم زميلهما سعيد الشون للنقاش الساخن. وأبدى حديد الملقب بـ"ذهب" نظير مستوياته الرائعة، رأيه حول جماهير السعودية ككل، وقال: كل جماهير الأندية السعودية كبيرة، وأرى أن جمهور الاتحاد يصنف من أفضل الجماهير عالميا، ليرد عليه الحوسني ويقول: من وجهة نظري جماهير الأهلي الأكثر حضورا ، وجماهير الأهلي والاتحاد هي الأفضل في الطرب و الأهازيج، ليضيف زميلهما سعيد الشون، لاعب الحزم والقادسية السابق، ويقول: كنت أستمتع بطرب جماهير الاتحاد عندما كنا نواجهه في البطولات.