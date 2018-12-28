الإمارات تخسر من الكويت في آخر ودياتها قبل كأس آسيا

تغلب المنتخب الكويتي على مضيفه الإماراتي 2 - صفر في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما يوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخب الإماراتي لخوض نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2019 .

وخاض المنتخب الإماراتي اليوم آخر مباراة ودية له قبل البطولة الآسيوية المقررة على أرضه بين الخامس من يناير وأول فبراير 2019 .

وافتتح بدر المطوع التسجيل للمنتخب الكويتي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف زميله البديل عمر الحبيتر الهدف الثاني للفريق قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. ويتنافس المنتخب الإماراتي في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات البحرين والهند وتايلاند.