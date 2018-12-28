الزمالك يواجه اتحاد طنجة.. والرجاء مع أفريكان ستارز

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية الأفريقية" التي جرت يوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة عن لقاءات متباينة القوة للفرق العربية المشاركة في المسابقة.

ويشهد هذا الدور المؤهل لمرحلة المجموعات للبطولة مواجهات بين 15 فريقا متأهلا من دور الـ32 للكونفدرالية، والفرق الخاسرة من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فيما يعد فريق النجم الساحلي التونسي هو الوحيد الذي تأهل مباشرة لدور المجموعات، بعدما تم إعفائه من خوض دور الـ32 باعتباره صاحب التصنيف الأعلى بين الفرق المشاركة.

ويواجه الزمالك المصري فريق اتحاد طنجة المغربي، فيما يلتقي أهلي بنغازي الليبي مع فريق نصر حسين داي الجزائري، والهلال السوداني مع موكورا فيكتوري الرواندي، والرجاء البيضاوي المغربي (حامل اللقب) مع أفريكان ستارز الناميبي، ونهضة بركان المغربي مع جاراف السنغالي، والصفاقسي التونسي مع فايبرز الأوغندي، والنصر الليبي مع ساليتاس البوركيني، وجيما أبا جيفار الإثيوبي مع حسنية أغادير المغربي.

كما يلتقي أيضا جورماهيا الكيني مع نيو ستارز دي دوالا الكاميروني، ونكانا الزامبي مع سان بيدرو الإيفواري، والقطن الكاميروني مع أشانتي كوتوكو الغاني، وزيسكو يونايتد الزامبي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والملعب المالي مع بيترو أتلتيكو الأنغولي، وكمبالا سيتي الأوغندي مع أوتوهو الكونغولي، وبانتو ممثل ليسوتو مع إينوغو رينجرز النيجيري. ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أيام 11 و12 و13 يناير القادم، فيما تجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع.