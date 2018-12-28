قرعة متوازنة للأهلي والترجي والوداد في دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن مواجهات نارية للأفريقي التونسي والإسماعيلي المصري وشبيبة قسنطينة الجزائري، فيما جاءت متوازنة لباقي الفرق العربية المشاركة في المسابقة القارية.

وأوقعت القرعة الوداد البيضاوي المغربي في المجموعة الأولى برفقة لوبي ستارز النيجيري وأسيك ميموزا الإيفواري وصن داونز الجنوب أفريقي، فيما جاء الترجي التونسي (حامل اللقب) في المجموعة الثانية، التي ضمت فرق بلاتينيوم الزيمبابوي وحوريا كوناكري الغيني وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

وضمت المجموعة الثالثة كلا من مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية والأفريقي التونسي وشبيبة قسنطينة الجزائري والإسماعيلي المصري، فيما جاء بالمجموعة الرابعة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي.

وتقام النسخة الحالية للبطولة في أجواء استثنائية، حيث تجرى بعد أيام قليلة من انتهاء النسخة السابقة التي توج الترجي التونسي بلقبها، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل مواعيد مسابقاته، لتقام خلال الفترة من سبتمبر حتى مايو من كل عام. ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الأدوار الإقصائية.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى أيام 11 و12 و13 يناير القادم، فيما تختتم مرحلة المجموعات في منتصف مارس المقبل.