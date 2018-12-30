البحرين تنهي ودياتها برباعية نظيفة على كوريا الشمالية

فاز المنتخب البحريني لكرة القدم على ضيفه الكوري الشمالي 4-صفر يوم السبت على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى، وذلك في مباراة ودية تدخل ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات الشهر المقبل.

وسجل محمد الرميحي (9 و35) وجمال راشد (63) وكميل الأسود (66) أهداف المباراة التي كانت الأخيرة للبحرين قبل خوض غمار البطولة القارية، علما بأنه سبق لها الفوز ايضا على طاجيكستان 5-صفر ولبنان 1-صفر في مباراتيها الوديتين السابقتين.

وتستهل البحرين مشوارها القاري أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب الإمارات في افتتاح البطولة يوم الخامس من يناير ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي تايلاند والهند، فيما تلعب كوريا الشمالية أمام السعودية في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي لبنان وقطر.