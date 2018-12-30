عُمان تسقط بخماسية أمام أستراليا قبل كأس آسيا

حقق منتخب أستراليا انتصارا كبيرا على نظيره العُماني 5-صفر في مباراة ودية يوم الأحد في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.

وأحرزت أستراليا ثلاثة أهداف في أول 24 دقيقة حيث افتتح أندرو نبوت التسجيل بعد عشر دقائق من البداية وعزز كريس إيكونوميديس النتيجة بعدها بأربع دقائق. وجعل أور مابيل النتيجة 3-صفر لحامل لقب كأس آسيا في الدقيقة 24. وفي الشوط الثاني أضاف ميلوش ديجنيك الهدف الرابع في الدقيقة 59 واختتم جاكسون إيرفين الخماسية في الدقيقة قبل الأخيرة.

وستبدأ أستراليا رحلة الدفاع عن لقبها في المجموعة الثانية بالبطولة التي تقام في الفترة من الخامس من يناير إلى أول فبراير في الإمارات بمواجهة الأردن قبل أن تلعب ضد المنتخب الفلسطيني وسوريا، وفي الجانب الآخر، تلعب عُمان في المجموعة السادسة بجوار اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.