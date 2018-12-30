منتخب الإمارات يفقد ريان يسلم في كأس آسيا للإصابة

قرر الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، يوم الأحد، استبعاد اللاعب ريان يسلم لاعب نادي العين للإصابة التي لحقت به، وتم استدعاء محمد خلفان لاعب نادي الفجيرة بديلا له.

ويلعب خلفان في مركز الهجوم في حين كان ريان يلعب في خط الوسط، وبات يسلم ثاني لاعب يتم استبعاده من صفوف المنتخب الإماراتي خلال المعسكر الأخير قبل انطلاق البطولة حيث تم استبعاد محمود خميس لاعب النصر من قبل وحل بديلا له الحسن صالح لاعب نادي الشارقة.

وخسر المنتخب الاماراتي وديا أمام نظيره الكويتي بهدفين نظيفين يوم الجمعة، مما جعل الشارع الكروي الإماراتي يشعر بالقلق على منتخب بلاده قبل انطلاق كأس أمم آسيا .

ويلعب المنتخب الإماراتي ضمن فرق المجموعة الأولى مع البحرين وتايلاند والهند، ويخوض أولى مبارياته ضد البحرين في الافتتاح يوم الجمعة المقبل.