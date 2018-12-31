العواني: مليار درهم تكلفة تنظيم كأس آسيا 2019

أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، مدير بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم أن ميزانية البطولة التي تنطلق على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير القادمين وصلت مليار درهم.

وفي بداية مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين، تحدث عارف العواني عن ترحيب دولة الإمارات بكل الضيوف الذين سيحلون على أرض "زايد الخير" وأن جميع المرافق الخاصة بالبطولة أصبحت على أهبة الاستعداد، وأن الجميع داخل الدولة سيعمل على كيفية إنجاح مثل هذا الحدث القاري الكبير.

وتحدث العواني في الكثير من الاتجاهات قائلا: المليار درهم الخاصة بالبطولة تشمل النفقات الخاصة بتجهيز الملاعب وكافة الأمور اللوجستية، وأن العمل من أجل كأس أمم آسيا 2019 استغرق أربع سنوات من العمل المكثف في الكثير من الاتجاهات الهدف منها أن نجعل مثل هذا الحدث خير دليل على قدرة الاماراتيين على تنظيم حدث استثنائي في كل شيء وأنه طوال 500 يوم للحملة الترويجية وصلت نسبة المشاهدة لهذه الحملة إلى المليون على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف العواني: التذاكر الخاصة بالبطولة نفذ منها 50% من تذاكر الافتتاح وهناك مباريات نفذت تذاكرها بالكامل مثل المنتخب السعودي ومباراة سوريا وفلسطين أيضا وأن الاتحادات المشاركة في البطولة حصلت على نسبتها المقررة وهي 8%.