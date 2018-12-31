سوريا تكسب اليمن ودياً بهدف عمر خربين

أحرز عمر خربين هدفا من ركلة حرة ليقود سوريا للفوز 1-صفر على اليمن وديا يوم الأحد في إطار استعداد المنتخبين لخوض كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في أبوظبي بالتعادل السلبي لكن خربين أفضل لاعب آسيوي في 2017 أرسل تسديدة متقنة من عند حافة منطقة الجزاء في الشباك مباشرة في الدقيقة 68.

وتستضيف الإمارات البطولة بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين، وستلعب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب والأردن والمنتخب الفلسطيني، ومن المتوقع أن تتنافس مع الأردن على بطاقة التأهل الثانية لأدوار خروج المهزوم.

ويخوض منتخب اليمن، الذي تأهل إلى النهائيات لأول مرة في تاريخه، البطولة في المجموعة الرابعة بجانب إيران والعراق وفيتنام، وستكون فرصة اليمن الأكثر واقعية في تجاوز دور المجموعات أن يكون ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث.