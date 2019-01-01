فوزي عايش: منتخب البحرين اختلف عن السابق

كشف فوزي عايش، لاعب منتخب البحرين السابق، أن مرض والدته أجبره على ترك لعب كرة القدم خلال الموسم الحالي، مضيفاًَ أنه مازال يتابع المنتخب باستمرار، متمنيا لهم النجاح في كأس آسيا القادمة.

وقال عايش خلال مقابلته في فقرة "آسيويون": توقفت عن اللعب هذا الموسم بسبب مرض والدتي، لكني أرى أن المنتخب البحريني اختلف بعد تغييره للجهاز الفني، وأتمنى أن يكون لهم بصمة في البطولة الآسيوية.

وأضاف عايش أنه يرى بأن هناك منتخبات تفوق البحرين قوة في البطولة القارية، وقال: "على الورق هنالك منتخبات أفضل من البحرين"، وأضاف حول مواجهة منتخبه لبعض المنتخبات الأخرى فقال: "كنا نقلق من اللعب أمام السعودية والكويت وعمان".