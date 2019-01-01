صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب..و"كاف" يستبعد محرز

وصل المهاجمون محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ للعام الثاني على التوالي إلى القائمة النهائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي، بينما تم استبعاد الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي من القائمة النهائية.

ونال الدولي المصري صلاح الجائزة العام الماضي، وسيكون من أبرز المرشحين مجددا حيث يأمل أن يكون رابع لاعب يفوز بها مرتين متتاليتين بعد المهاجم السنغالي الحاجي ضيوف والمهاجم الكاميروني صمويل إيتو ويايا توري لاعب وسط ساحل العاج.

وينافس السنغالي ماني زميل صلاح في ليفربول أيضا على الجائزة بعدما احتل المركز الثالث في التصويت في 2016 والثاني العام الماضي.

ووصل أوباميانغ مهاجم منتخب الغابون إلى التصفية النهائية للمرة الخامسة على التوالي ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم توري ومايكل إيسيين لاعب وسط غانا السابق، ونال أوباميانغ الجائزة مرة واحدة في 2015 بعد تفوقه على توري والغاني أندريه أيو، وسيعلن الفائز بالجائزة في دكار في الثامن من يناير.